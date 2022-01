Nationaal Archief stelt ‘nieuwe’ stukken ter inzage voor iedereen

Het Nationaal Archief in Den Haag opent dinsdag opnieuw, zoals aan het begin van elk jaar, vele stukken. Het gaat om archieven die tot dit jaar gesloten dienden te blijven of alleen onder strikte voorwaarden mochten worden ingezien.

Deze keer worden onder meer de ministerraadnotulen van 1996 openbaar, waarin wordt gesproken over besluiten die na de val van Srebrenica moesten worden genomen. Verder stukken over de ondergang van de Nederlandse vliegtuigfabriek Fokker en over het onderzoek naar de IRT-affaire, die ontstond naar aanleiding van bepaalde opsporingsmethoden. Tevens worden er heel diverse stukken over de Tweede Wereldoorlog vrijgegeven.

Voor de mensen van het instituut zelf is de jaarlijkse opening van ‘nieuwe archieven’ altijd weer een hoogtepunt. Ze noemen het Openbaarheidsdag en een “feest voor de democratie”. In het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis opgeslagen, zegt de instelling zelf. “De collectie bestaat uit 142 kilometer aan papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden.”