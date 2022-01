Tips om in beweging te blijven tijdens de lockdown

Nederland zit grotendeels op slot door de lockdown en dit betekent dat veel mensen hun sportactiviteiten moeten missen. Na vijf uur mag er buiten niet worden gesport en ook de sportscholen zijn dicht. Zestig procent van de Nederlanders is minder gaan sporten door de maatregelen, aldus een onderzoek van Hart van Nederland-panel. En laat dat nou net zo belangrijk zijn: voldoende bewegen.

Elk moment opnieuw beginnen

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en dat betekent voor veel mensen dat ze andere keuzes willen maken. Dit kan uiteraard elke dag, maar zo’n start van het nieuwe jaar geeft vaak een extra boost. Een van de meest voorkomende goede voornemens van Nederlanders is meer bewegen, en wat extra kilo’s kwijtraken. We weten allemaal dat dit goed voor ons is, als er sprake is van overgewicht, maar het komt er niet altijd van. En als de maatregelen dan ook nog tegenwerken, zijn we geneigd om het sporten aan de wilgen te hangen. Gelukkig kan je in elk moment opnieuw beginnen.

Manier van leven belangrijkste medicijn

Een gezonde levensstijl ontwikkelen waarbij de manier van leven het belangrijkste medicijn is, kan soms wat uitdagend zijn. Daarom is het belangrijk om dit niet alleen te doen. Een site als Love4fitness kan helpen, waar nuttige informatie staat over voeding, fitnessapparaten, manieren om thuis te trainen en over welke uitrusting je nodig hebt. Als er buiten de deur nauwelijks gesport kan worden, zullen we toch binnenshuis aan de slag moeten gaan. En dat is alvast een ander goed voornemen voor dit jaar: focus op wat er wel is, in plaats van op wat er niet is.

Samen

Ook zonder sportschool is het mogelijk om van de bank af te komen en in beweging te komen, of dit nu thuis is of buiten in bijvoorbeeld een speeltuin. Koop online wat elastieken die je in plaats van gewichten kunt gebruiken en gebruik een schommel om wat oefeningen te doen. Elke dag een frisse neus halen en wandelen is ook fijn, en daar heb je helemaal niets voor nodig. Vind je het leuker om samen te sporten dan alleen? Samen bewegen kan motiverend werken; er is altijd wel iemand die net wat meer zin heeft dan jij.

Wat is er wel, in plaats van niet

Het is namelijk vaak de motivatie die ontbreekt, en tel daarbij op de onzekerheid waarin we zitten, waardoor we meer gaan eten en het sporten helemaal opgeven. Het is daarom belangrijk om een concreet plan te hebben, dat haalbaar en realistisch is. En focus je daarbij op wat er wel is, en dus wel mag, in plaats van op het woordje ‘niet’. Een veel voorkomende valkuil is dat we te veel in korte tijd willen veranderen. Dat werkt niet. Richt je op één keuze (elke dag een half uur bewegen bijvoorbeeld) en richt je daar een week op. Kijk dan eens wat er veranderd is.

Ten slotte is het belangrijk om te weten wat je drijfveer is. Is dit vanuit ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik vind mezelf lelijk’ of vanuit een andere overtuiging die eigenwaarde mist? Dan wordt het heel lastig om andere keuzes te maken en daadwerkelijk iets te veranderen. Ga altijd uit van alles wat er al is en weet waarom je iets doet. Dit kan nooit voor iets buiten jezelf zijn, maar altijd vanuit een waardering voor jezelf.