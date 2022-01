Aantal meldingen bedreigde journalisten in 2021 ruim verdubbeld

Het aantal meldingen van Nederlandse journalisten die zich bedreigd voelden of die met fysiek geweld te maken kregen, is in 2021 meer dan verdubbeld. Bij het meldpunt PersVeilig, ingesteld door journalistenvakbond NVJ, politie en Openbaar Ministerie, kwamen het afgelopen jaar 272 meldingen binnen. In 2020 werd er van 121 incidenten melding gemaakt.

Dat heeft PersVeilig woensdag via Twitter bekendgemaakt. Het ging om 158 meldingen van bedreigingen. In 73 gevallen was ook sprake van fysiek geweld. Veel dreigementen werden geuit via sociale media. In 13 gevallen bezochten dreigers de journalisten ook thuis op of vielen hen lastig buiten werktijd.

De cijfers bevestigen een trend die meerdere media het afgelopen jaar al signaleerden. Zo besloten meerdere grote bedrijven, zoals de NOS en Omroep Brabant, de logo’s van hun auto’s te halen om bedreigingen tegen te gaan. Omroep Gelderland besloot geen verslag meer te doen rondom voetbalstadions en bij risicodemonstraties, nadat verslaggevers van de lokale omroep waren belaagd tijdens ongeregeldheden na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse.

Ook deden journalisten aangifte van incidenten bij hen thuis. In Vlaardingen werden de ruiten van een persfotograaf ingegooid en in Groningen werd met een brandbom een aanslag gepleegd op het huis van de hoofdredacteur van het blog Sikkom. Journalistenvakbond NVJ heeft al vaker zorgen geuit over politici die opruiende taal richting journalisten en media uiten, zoals Thierry Baudet en Geert Wilders.