Beoogd landbouwminister wil met sector lange termijn uitstippelen

De beoogde nieuwe minister van Landbouw Henk Staghouwer wil samen met mensen uit de sector plannen voor de lange termijn voor de sector uitstippelen. Dat zei hij woensdag na zijn gesprek met formateur Mark Rutte.

“Zij hebben recht op toekomst en perspectief”, zei Staghouwer over de boeren, tuinders en vissers. “Toen ik werd voorgedragen heb ik ongelooflijk veel mailtjes uit de sector gehad. Zij willen graag het gesprek voeren. Er is langetermijnperspectief nodig. Zekerheid waar ze naartoe gaan, waarin ze moeten investeren.”

Staghouwer was de afgelopen jaren gedeputeerde in Groningen. Hij ging in op de kritiek die vanuit het noorden klonk, naar aanleiding van een wetsvoorstel uit Den Haag over de afhandeling van aardbevingsschade. De Kamer stemde voor aanpassingen van de wet, onder meer om juridische bijstand te regelen voor slachtoffers van aardbevingsschade. Maar volgens demissionair minister Stef Blok waren de wetswijzigingen financieel niet uitvoerbaar.

Staghouwer schaarde zich in een brief achter de lijn van het ministerie, volgens zijn critici op verzoek van Den Haag. Maar dat weerspreekt de beoogd minister. “Het is een leuk frame, maar het was geen brief op bestelling. Ik stuurde de brief namens het versterkingsoverleg Groningen.” De betrokken wethouders stonden achter de brief, aldus Staghouwer, die de wet nodig achtte omdat die volgens hem zekerheid biedt voor Groningers.