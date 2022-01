Beoogd stikstofminister Van der Wal wil samenwerken met boeren

Christianne van der Wal-Zeggelink, de beoogd minister voor Natuur en Stikstof, hoopt dat ze de komende periode niet tegenover de boeren zal komen te staan als het gaat om het oplossen van het stikstofprobleem. Hoe ze dat voor zich ziet, wilde ze woensdag na haar gesprek met formateur Mark Rutte nog niet zeggen.

“Ik hoop samen met de boeren te werken aan nieuw perspectief en samen met alle sectoren, maar ook met de boeren, een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem in Nederland”, zo zei ze. Van der Wal zei er “echt van overtuigd” te zijn dat het mogelijk moet zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ze noemde haar nieuwe post “een uitdagende klus, maar ik heb er zin in”.

In het coalitieakkoord van de formerende partijen staat dat er gebieden zijn waar de stikstofuitstoot teruggebracht moet worden om natuurherstel mogelijk te maken, en daar “vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent”. Of daarmee bedoeld wordt dat er grootschalig gedwongen onteigeningen komen, wilde Van der Wal niet zeggen. “Ik ga niemand geruststellen. Wat ik ga doen is maandag beginnen op [het ministerie van] LNV, ik ga me inlezen, inwerken en vooral inzetten op samenwerking. Dat is met alle sectoren, dat is ook met de boeren.”