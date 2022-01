Drie verdachten langer vast voor openlijk geweld Museumplein

Van de vier verdachten die woensdag zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris voor strafbare feiten tijdens de verboden demonstratie op het Museumplein, blijven er drie in voorarrest. Dit maakte de rechtbank in Amsterdam bekend. De mannen moeten zich op 12 januari voor de rechter verantwoorden tijdens een snelrechtzitting.

Het gaat om een man uit Rotterdam (34 jaar), Haarlem (57 jaar) en Gouda (60 jaar). Een 53-jarige Amsterdammer hoeft niet langer in de cel te blijven.

De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging dan wel mishandeling van een ambtenaar in functie. Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam afgelopen zondag hield de politie in totaal dertig personen aan.