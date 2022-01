Jetten: koploper klimaatbeleid worden vergt veel inspanningen

Het zal de komende tijd “heel veel inspanningen” vragen om koploper te worden op het gebied van klimaat, zoals D66 graag zou zien. “Niet alleen van mij maar van het hele kabinet en iedereen in het land.” Dat zei beoogd minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten van die partij voorafgaand aan zijn gesprek bij formateur Mark Rutte.

In zijn rol als Tweede Kamerlid werd Jetten door VVD’er Klaas Dijkhoff een “klimaatdrammer” genoemd, waarna hij die titel als een geuzennaam overnam. “Het was een paar jaar geleden echt nodig om als klimaatdrammer het thema hoog op de politieke agenda te krijgen”, zegt hij daar nu over. “Gelukkig met het vorige kabinet al eerste stappen gezet, en nu ligt er een heel ambitieus coalitieakkoord op klimaat en energie.”

Rutte voert woensdag in zijn rol als formateur voor de derde dag gesprekken met beoogde bewindslieden. Na Jetten ontvangt hij Hans Vijlbrief die zich als staatssecretaris Mijnbouw vooral met de gaswinning in Groningen zal bezighouden. Later volgen onder anderen de beoogd ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Henk Staghouwer) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ernst Kuipers).