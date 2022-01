Kaag in quarantaine na positieve coronatest in nabije omgeving

D66-leider Sigrid Kaag zit in quarantaine. “Iemand in mijn zeer nabije omgeving is positief getest op Corona. Zelf heb ik geen klachten”, laat zij weten via Twitter. Haar overleg met formateur Mark Rutte doet ze daarom donderdag digitaal.

Kaag is de beoogd minister van Financi├źn en vicepremier in het nieuwe kabinet. Rutte ontvangt deze dagen alle ministers en staatssecretarissen die daarvan deel moeten uitmaken. Die gesprekken vinden in principe plaats in het Logement, een gebouw op een steenworp afstand van het Binnenhof.

Het gesprek met Robbert Dijkgraaf, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaat leiden, was ook al digitaal. Hij zit in quarantaine in het Haagse Hotel Corona omdat hij recent is teruggekeerd uit de Verenigde Staten, zo liet hij eerder deze week weten.

Wie in Kaags omgeving positief getest is op het coronavirus, heeft ze niet vermeld. Als het gaat om een gezinslid, of iemand anders met wie ze langere tijd binnen 1,5 meter heeft doorgebracht, moet ze tot ten minste vijf dagen na haar laatste contact met die persoon in quarantaine. In dat geval zou ze na een negatieve test bij de GGD weer uit quarantaine mogen en daarmee op tijd zijn voor de be├źdiging bij koning Willem-Alexander en de daaropvolgende bordesfoto die voor maandag op de agenda staat.