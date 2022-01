Kleine acties in Amsterdam van tegenstanders coronabeleid

Op de Dam in Amsterdam hebben woensdagmiddag tussen de veertig en vijftig mensen namens actiegroep Nederland in Verzet gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Ze hielden borden vast met leuzen als: ‘Ik heb geen QR-code maar wel een moreel kompas’. De actie verliep vreedzaam, enkele agenten hielden de groep op afstand in de gaten. Tegen 14.00 uur waren alle betogers weer weg.

De bedoeling is dat er de komende dagen op verschillende plaatsen kleinere demonstraties zoals deze zijn. Volgens organisator Michel Reijinga zijn er alleen al woensdagavond “in totaal vijftig acties verspreid door heel Nederland. De boeren gaan meedoen, de voetbalsupporters ook. De boeren komen met pop-upacties. Vanavond zijn er 35 fakkeloptochten. Amsterdam is het kerngebied, maar in Den Haag is er ook veel. Het doel van de acties is: we moeten zichtbaar zijn.”

Eerder op de ochtend stonden ook tientallen mensen bij de rechtbank in Amsterdam, na een oproep van Nederland in Verzet. Ze wilden steun betuigen aan verdachten die voor de snelrechter moeten komen, nadat ze zondag werden aangehouden bij een verboden coronademonstratie op het Museumplein. Ook die demonstratie is inmiddels voorbij.

De eerste voorgeleide verdachte is een 56-jarige man uit Almere. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Na deze eerste supersnelrechtzitting wordt besloten over de verlenging van het voorarrest van vier andere mannen in verband met openlijke geweldpleging of mishandeling van een agent.