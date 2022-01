NPO zendt na juridische strijd docu over FIOD-onderzoek uit

De documentaire Nederland Fraudeland zal woensdagavond na veel juridisch geharrewar uitgezonden worden op NPO 2. Voor de documentaire van KRO-NCRV werd de opsporingsdienst FIOD gevolgd in een lopend opsporingsonderzoek over een vermeende miljoenenfraude bij sushiketen Sumo.

De horecaondernemers werden in juli 2020 door de rechtbank schuldig bevonden aan belastingfraude. Maar omdat ze niet wisten dat er een documentaire werd gemaakt, kregen ze geen straf opgelegd. Ook is door het Openbaar Ministerie bij het maken van de documentaire de geheimhoudingsplicht geschonden door vertrouwelijke informatie te delen. Journalisten keken mee met het onderzoek en namen kennis van allerlei privacygevoelige informatie zoals adressen en woonplaatsen en de omvang van de beschuldiging.

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in oktober dat Nederland Fraudeland alsnog uitgezonden mag worden, nadat een kortgedingrechter het jaar daarvoor had besloten dat een geplande uitzending niet door mocht gaan. Zowel het OM als de voormalige eigenaren van de sushiketen hadden bezwaar geuit tegen die uitzending.