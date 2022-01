Cel- en taakstraf voor trap tegen ME-schild bij Museumplein

De 56-jarige Michel M. uit Almere is veroordeeld tot een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, voor het trappen tegen het schild van een ME’er. Dit gebeurde afgelopen zondag in de buurt van het Museumplein in Amsterdam, tijdens de verboden demonstratie tegen het coronabeleid. M. kreeg woensdag van de politierechter ook een taakstraf van veertig uur opgelegd.

M. stond woensdagmiddag terecht tijdens een supersnelrechtzitting in de rechtbank in Amsterdam. De officier van justitie sprak van een “orgie van geweld”, waar M. volgens de officier een wezenlijke bijdrage aan heeft geleverd. Behalve een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, eiste hij een taakstraf van honderd uur.

De rechter legde alleen een lagere taakstraf op. Ze noemde de schop tegen de ME’er een zwaar misdrijf waarbij een deels voorwaardelijke straf passend is. De advocaat van M. had voor vrijspraak gepleit. Hij tekent direct hoger beroep aan en hoopt dat het hof het hoger beroep volgende week behandelt.

M. is de eerste verdachte die is veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen de politie. De man werd herkend op NOS-beelden van de verboden demonstratie die 10.000 deelnemers op de been bracht. “Die man ken ik wel”, zei M. toen de politierechter hem in de Amsterdamse rechtbank met de op de Van Baerlestraat gemaakte beelden confronteerde.

Op de beelden is te zien hoe M. zijn wijsvinger heft naar de ME’er die hij direct daarna te lijf gaat. Tegen de politierechter zei M: “Ik wijs naar de agent en zei hem: ‘Als je zo’n grote jongen bent om oude mensen in elkaar te beuken, dan kan je het ook bij mij proberen in plaats van bij iemand in de tachtig’.” M. ontkent dat hij kwam om te demonstreren. Hij zegt te hebben afgesproken met vrienden en deed dat op het Museumplein.

De politie hield tijdens de verboden demonstratie dertig personen aan. Vier van hen zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie brengt op een ander moment nog drie verdachten voor de rechter wegens belediging van een ambtenaar in functie.