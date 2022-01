Piets weerbericht: windstoten, stormbuien en kans op hagel

Verkeerswaarschuwing: vanmorgen in de kustgebieden en in het Waddengebied windstoten tot zware windstoten. Vanmiddag ook nog windstoten. Overdag tijdens stormbuien soms matig zicht en kans op hagel. Vannacht en morgenochtend kans op gladheid.

Vandaag is er veel bewolking met buien en buitjes. Hier zijn soms stormbuien bij met windstoten en kans op hagel. Misschien enkele buien met onweer. In het oosten ook kans op natte sneeuw. Later vanmorgen en vanmiddag in het noorden de overgang naar droog weer. Elders blijft tot in de avond de kans op buien of buitjes. Vandaag 6 tot 8 graden. De wind uit west tot noordwest, is eerst nog krachtig of hard. Vanmiddag al iets minder sterk.

Vanavond eerst nog buien, daarna vrij snel droog met een snel afnemende wind. Een heldere en rustige nacht met -1 tot+1 graden. Kust en Waddengebied 4 of 5 graden.

Donderdag

Donderdag overdag meest of helemaal droog weer. Alleen in het noordwesten later een buitje en daar de meeste bewolking. Verder eerst lange tijd de zon erbij. In de middag vanuit het westen meer bewolking. Overdag 6 of 7 graden. Een tot matig en vrij krachtig toenemende wind uit zuid tot zuidwest. In de avond vanuit het westen regen. In de nacht 2 tot 4 graden.

Vrijdag

Vrijdag eerst regen en overdag vanuit het westen meer droog weer. In het westen de zon er nog door. Overdag 5 en 7 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de avond kans op gladheid en 0 of +1 graden. Later in de avond en nacht wat regen en misschien eerst natte sneeuw.

Zaterdag

Zaterdag koud met 4 graden en regen, mogelijk natte sneeuw. In de avond en nacht ook regen en natte sneeuw. Zondag 5 tot 7 graden en buien.