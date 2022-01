De A2 is weer helemaal geopend voor verkeer, nadat de snelweg tussen Breukelen en Maarssen in beide richtingen was afgesloten vanwege een politieactie. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie op Twitter.

Eerder liet de politie al weten dat er een “verdachte situatie” gaande was op de A2. Er is een automobilist staande gehouden en de politie heeft iemand gearresteerd.