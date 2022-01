Een aanhouding bij politieactie A2, snelweg nog afgesloten

De snelweg A2 is donderdagmiddag in beide richtingen dicht tussen Breukelen en Maarssen vanwege een politieactie. Dat meldt Rijkswaterstaat. De Landelijke Eenheid van de politie spreekt op Twitter van een “verdachte situatie”. Er is een auto staande gehouden en iemand aangehouden.

Volgens Rijkswaterstaat is onbekend hoe lang de weg dicht blijft. Het verkeer wordt omgeleid. De Landelijke Eenheid laat weten dat de A2 “zo spoedig mogelijk” wordt vrijgegeven.

Op enkele sites van nieuwsmedia is een foto te zien van het gebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen dat extra beveiligd wordt. De politie kan dit nog niet bevestigen. Ook of er een verband is met de situatie op de A2 is onduidelijk.