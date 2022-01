Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt met 93

Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt, is donderdag gedaald naar 1541. Dat zijn er 93 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen er dertig minder en zijn het er nu 419. Dat is te zien in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen worden 1122 mensen met Covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares zijn twaalf nieuwe patiënten met corona beland, het laagste aantal sinds 15 oktober, op de verpleegafdelingen 109.

De daling van het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares is niet meer zo fors geweest sinds 1 juni, toen het cijfer ook met dertig omlaag ging. Het totale aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen lag op 8 november voor het laatst beneden de 1600 en bedroeg toen 1573.