Activist Huig Plug aangehouden bij Binnenhof

De bekende activist en zelfbenoemd klokkenluider Huig Plug is donderdagochtend aangehouden op het Plein, naast het Binnenhof in Den Haag. In een video op zijn Twitteraccount, kort daarvoor geplaatst, vertelt hij de kijkers nog ditmaal niet aangehouden te willen worden en op afstand te blijven van politici, maar slechts aanwezig te zijn om “te registreren wat jullie niet zien”.

De 53-jarige Plug werd eind november nog veroordeeld voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) op sociale media. De Katwijker kreeg tien weken cel waarvan vier voorwaardelijk en een contactverbod opgelegd. “Politici staan voor moeilijke keuzes en daar mag je het hartgrondig niet mee eens zijn. Maar er zijn grenzen en die zijn ruimschoots overschreden door u”, oordeelde de rechter.

Een politiewoordvoerster kan nog niet met zekerheid zeggen waarvoor de ‘klokkenluider’ donderdag is aangehouden. Zij vermoedt dat die voortkomt uit “het overtreden van een contactverbod met een politicus”.