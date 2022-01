Bijna 25.000 positieve tests, voor de tweede dag op rij

Voor de tweede dag op rij zijn er bijna 25.000 coronabesmettingen vastgesteld. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 24.700 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw record.

Door een technische storing zijn niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal positieve tests kan dus nog hoger zijn geweest.

Het aantal van donderdag is vrijwel gelijk aan het cijfer van woensdag. Toen meldde het instituut bijna 24.600 nieuwe gevallen.

Amsterdam telde 2248 positieve tests en Rotterdam 1203. In de gemeente Utrecht kregen 830 mensen te horen dat het virus bij hen is aangetroffen en in Den Haag 675 inwoners. Daarna volgen Eindhoven (509) en Tilburg (430). In Den Bosch, Almere, Groningen en Haarlem waren er meer dan 300 positieve tests. Alleen op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog zijn geen besmettingen vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn 132.209 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 18.887 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 december, ongeveer vier weken geleden. Het gemiddelde stijgt voor de negende dag op rij.

Ten opzichte van de week ervoor is het aantal nieuwe gevallen met 50 procent gestegen. Dat is de grootste toename op weekbasis sinds 21 november.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 12 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee mensen uit Haarlem en twee inwoners van Haarlemmermeer. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 150 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n 21 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 november.