Curaçao neemt ‘time-out’ in strijd tegen coronabesmettingen

Curaçao voert vanaf vrijdag een zogenoemde ‘time-out’ in om verdere stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Deze houdt in dat vanaf dan tien dagen maatregelen gelden, waaronder een avondklok vanaf 22.00 uur. Alle gelegenheden moeten om 21.00 uur dicht. Eerder deze week was een avondklok al vervroegd van 03.00 uur naar 01.00 uur.

Alle geplande activiteiten op het eiland voor de komende tien dagen zijn afgelast, gezamenlijk sporten is verboden. Ook gaan de scholen niet aanstaande maandag 10 januari open maar een week later. Om te voorkomen dat leerlingen te veel achterstand oplopen, komt de carnavalsvakantie dit jaar te vervallen en is op die dagen gewoon les.

Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas moet de bevolking de komende tien dagen zoveel mogelijk thuisblijven en de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Thuiswerken wordt aangeraden en bruiloften en doopfeesten worden afgeraden.

Volgens Pisas is de druk op het CMC-ziekenhuis de laatste tijd flink toegenomen. Door de ‘time-out’ moet het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis afnemen.