De Telegraaf is blij met politieoptreden incident Van den Heuvel

De Telegraaf is blij dat de politie heeft opgetreden in de dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel, die voor de krant werkt. Plaatsvervangend algemeen hoofdredacteur Wim Hoogland wil donderdagavond niet uitgebreider ingaan op het incident dat donderdagmiddag was op de A2 bij Amsterdam.

“Alles wat ik nu over het incident zeg is speculatief. Er is nog te veel onduidelijk over wat er precies gaande is. De zaak is in onderzoek”, aldus Hoogland. “Maar het is goed dat de politie heeft opgetreden. Het is al erg genoeg dat onze verslaggevers worden bedreigd door criminelen.”

De A2 tussen Breukelen en Maarssen werd donderdag enige tijd afgesloten door de politie vanwege een dreigende situatie rondom de misdaadverslaggever. Van den Heuvel bevestigde dat er donderdag “rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.” De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident en Van den Heuvel zegt daar vertrouwen in te hebben. “Het gaat goed, ik ben blij dat m’n beveiligers scherp zijn en adequaat handelen”, zei hij tegen het ANP.

Van den Heuvel wordt al langere tijd bedreigd vanwege zijn werk als misdaadverslaggever. Eind 2018 liep hij zodanig veel gevaar dat hij drie maanden niet aan de slag kon bij RTL Boulevard, waar hij duiding rondom misdaadzaken geeft. Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries verscheen hij enige tijd niet in het programma.