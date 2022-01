Familie doodgereden agent zag fatale aanrijding en ziet ‘moord’

De familie van de doodgereden motoragent Arno de Korte (47) is er volgens hun letselschadeadvocaat van overtuigd dat trucker Willem M. (46) de politieman heeft vermoord. Na het zien van beelden van de fatale aanrijding, geregistreerd door verkeerscamera’s in de Rotterdamse Waalhaven, menen de moeder en dochter van De Korte en hun advocaat dat er geen sprake is van een ongeval.

De advocaat zei dat donderdag na een voorbereidende zitting in de rechtbank van Rotterdam. Daar werd het voorarrest van de vrachtwagenchauffeur uit Melissant verlengd. Onlangs is hij wekenlang door deskundigen onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De rechtszaak werd bijgewoond door een groep collega’s van de overleden agent, zijn broer, schoonzus, moeder en dochter.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte daarbij bekend dat het onderzoek naar de aanrijding op 7 juli is afgerond. Voorlopig verdenkt de officier van justitie M. van doodslag. Op 24 januari beslist het OM of er in zijn ogen mogelijk ook sprake is van voorbedachten rade en daarmee van moord.

Voor de familie van De Korte lijdt dat geen twijfel, zo stelde hun advocaat Frank Hamers. Volgens hem toonden de beelden dat de vrachtwagen de motoragent aanvankelijk op enkele meters volgde, nadat M. het teken kreeg om achter De Korte aan te rijden. Mogelijk had M. daarvoor een verkeersovertreding begaan. “Arno reed voor hem en M. kon hem duidelijk zien. Vlak voor de stopstreep van een stoplicht heeft de verdachte gas gegeven en is over Arno heengereden.’’

De advocaat van M. bestreed bij een eerdere zitting dat sprake was van opzet en sprak van een noodlottig ongeval. Mede door het verleden van de verdachte gelooft de familie dat niet, stelde hun advocaat.

M. werd eerder veroordeeld tot een werkstraf en voorwaardelijke celstraf, omdat hij in 2015 een andere motoragent aanreed met zijn truck. Die verloor een arm. In 2020 reed M. een 79-jarige vrouw dood, maar die zaak werd door het OM geseponeerd. Volgens het OM zou M. tegen een getuige hebben gezegd ‘dat hij bij een volgende controle een agent dood zou rijden’.

Het proces tegen M. wordt op 5 april hervat. Dan besluit de rechtbank onder meer of de truck van M. wordt teruggeven aan diens broer. De inhoudelijke rechtszaak vindt volgens de rechters pas in september of oktober plaats.