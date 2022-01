Hoogleraar Levi: Nederland voorzichtigste jongetje van de klas

Het kabinet zou de lockdown weer stapsgewijs moeten opheffen omdat mensen niet erg ziek worden van de omikronvariant van het coronavirus, zegt hoogleraar geneeskunde Marcel Levi.

“Andere landen hebben geen lockdown op dit moment en toch loopt het daar niet uit de hand in de ziekenhuizen. Nederland is het meest voorzichtige jongetje van de klas geworden”, aldus Levi in het radioprogramma Dit is de Dag.

Hij wijst erop dat de lockdown in Nederland is ingesteld omdat er angst was dat de piek aan besmettingen tot meer ziekenhuisopnames zou leiden. “Dat lijkt dus tot nu toe mee te vallen”, zegt de internist die ook voorzitter is van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Het huidige beeld met de omikronvariant is volgens hem anders dan wat we eerder hebben gezien. “Heel veel mensen raken besmet maar worden niet zo heel erg ziek. Wat ik hoor van mijn collega’s in Engeland, en dat is ook al de ervaring die we in Nederland opdoen, is dat er steeds meer mensen in het ziekenhuis komen, niet dóór corona maar mét corona. Ze komen bijvoorbeeld voor hun hart of met buikklachten. We doen dan een coronatest en dan zien we dat ze positief zijn. Daar hebben ze helemaal geen last van, maar dat telt wel als coronaopname”, aldus Levi.