Kaag vond voorval met fakkel bedreigend en angstaanjagend

Het gezin van Sigrid Kaag vond het “bedreigend en angstig” dat er woensdagavond mensen bij haar voor de deur stonden met een fakkel. De D66-leider en aanstaande vicepremier spreekt in een tweet van “absurde en angstaanjagende gebeurtenissen”. Ze verzet zich daarin tegen de verharde toon en dreigementen waar meer politici mee te maken krijgen.

“De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schrijft Kaag in haar verklaring. “Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.” Volgens haar is er “werk aan de winkel”, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Kaag heeft in haar verklaring ook kritiek op “wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen”, zonder daarbij namen te noemen. “Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties. Wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie.

De man met de fakkel zou dezelfde zijn die vorige maand werd opgepakt voor het huis van demissionair minister Hugo de Jonge. Die zei donderdag over het incident dat “woorden ertoe doen”. Dat onder meer ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers een link legt tussen de bedreigingen en de uitlatingen van politici van Forum voor Democratie (FVD), vindt De Jonge terecht. “We kennen allemaal de woorden die ze kiezen”, zei De Jonge over de politici van FVD. “Ik denk dat dat verband niet moeilijk te leggen is.”

“Spreken over tribunalen, over politici die achter de tralies moeten, ├╝berhaupt de hele manier waarop Forum zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot gedrag richting politici dat ver over de grens is. Intimidatie, bedreiging, dat is niet anders te zien.”