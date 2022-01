OM: terreurverdachten spraken over kidnap en onthoofden politici

De acht mannen uit Eindhoven die onder meer verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, spraken over het vermoorden van onder anderen Mark Rutte en Geert Wilders. Ze wilden de politici “door de kop poppen” of “ontvoeren en onthoofden tijdens een livestream”. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak in de rechtbank in Rotterdam.

PVV’er Wilders was aanwezig in de rechtbank om de verdenkingen aan te horen.

De mannen, tussen de 20 en 31 jaar, zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Ze bekeken volgens het Openbaar Ministerie regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. Ook waren er geen concrete plannen of data voor een aanslag, zei de officier.

De verdachten ontkennen met klem. Volgens hen waren het slechts foute en slechte grappen van een groep bekenden die samen trainden in een garagebox in Eindhoven. Advocaat Peter Plasman die twee verdachten bijstaat zegt dat er geen sprake is van terrorisme. “Het gaat om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om walgelijke filmpjes mogen te bekijken en hele foute grappen te maken.”

Advocaat Bart Nooitgedagt, die de 31-jarige tweelingbroers Hasan A. en Huseyin A. bijstaat, voegt toe dat zijn cliĆ«nten “zich in deze strafzaak niet verweren voor iets wat ze hebben gedaan, maar wat volgens het Openbaar Ministerie had kunnen gebeuren”.

Het onderzoek begon afgelopen zomer op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).