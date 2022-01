Ook in Maastricht krijgen mensen boosterprik zonder afspraak

Mensen kunnen vanaf zaterdag ook naar het MECC in Maastricht gaan om zonder afspraak een boosterprik tegen het coronavirus te krijgen. De capaciteit wordt “niet volledig benut”, en daarom is er ruimte voor vrije inloop, laat de Zuid-Limburgse GGD weten. Op de twee andere vaccinatielocaties in de regio, in Kerkrade en Geleen, is wel een afspraak nodig.

In Leeuwarden, Drachten en Venray is het al mogelijk om zonder afspraak de boosterprik te krijgen. Enkele duizenden mensen zijn in de afgelopen dagen zo gevaccineerd.

Wie op de vrije inloop langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet te annuleren. Deze mensen kunnen bij de boosterprik zeggen dat ze al een afspraak hadden, en de GGD zorgt dat die uit de systemen wordt gehaald.

Veel andere vaccinatielocaties gaan vanaf volgende week boosterprikken zonder afspraak zetten, verwacht de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. “Op vrijwel alle locaties is de vaccinatiecapaciteit en de priksnelheid de afgelopen tijd namelijk zo snel vergroot dat er nu plekken beschikbaar komen.”