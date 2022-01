Opgepakte man zit nog vast na bedreigen Kaag

De 29-jarige Amsterdammer die woensdagavond werd aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag, zit donderdagochtend nog vast. Hij is aangehouden “vanwege de intimiderende en bedreigende situatie daar”, aldus een politiewoordvoerster.

De man die luistert naar de naam Max, schreeuwde voor de deur van de politicus complotleuzen en belde bij haar aan, zo is te zien op beelden op sociale media die ook werden gelivestreamd. Die beelden werden gefilmd door een vrouw. “Gisteren is ervoor gekozen de filmster niet aan te houden”, aldus de woordvoerster. Of daar nog verandering in komt, kon zij donderdagochtend nog niet zeggen.

De Amsterdammer zou volgens verschillende media vorige maand ook zijn opgepakt. Toen ging hij langs bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam. De politie kon nog niet bevestigen dat het om dezelfde man gaat, dit wordt onderzocht.

Kaag heeft aangifte gedaan, net als De Jonge eerder deed.

Hoewel Nederland in Verzet woensdag diverse fakkeltochten organiseerde in het land, was deze actie volgens voorman Michel Reijinga “zeker niet” een initiatief van zijn groepering. “Ik ken hem wel, hij is een einzelgänger. Toen ik het las, dacht ik: zou het Max zijn? Hij is net even wat extremer en aparter dan de rest.” Reijinga zegt de actie bij het huis van Kaag niet te steunen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die verantwoordelijk is voor de beveiliging van Kaag, wil niet ingaan op vragen over haar veiligheidssituatie. Wel laat een woordvoerder weten dat er altijd maatregelen getroffen worden die “op basis van het dreigingsbeeld passend zijn”.

Hoewel de beveiliging van mensen en gebouwen normaal gesproken aan de lokale autoriteiten is, valt de bescherming van mensen die “een bijzondere functie hebben in onze democratische rechtsorde” onder het zogenoemde rijksdomein. Dat geldt in ieder geval voor landelijke politici zoals Kaag. Ook de mensen die in beeld zijn voor het nieuwe kabinet Rutte IV vallen onder de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, laat de NCTV weten.