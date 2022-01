Piets weerbericht voor vandaag

Vanmorgen eerst temperaturen tussen +2 en -2 graden. In de kustgebieden en in het Waddengebied 4 of 5 graden. Overdag een paar buien of buitjes, maar vanmiddag meest droog weer. De zon is er geregeld bij. Later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking. Overdag 5 tot 7 graden. Een tot matig en vrij krachtig toenemende wind uit zuid tot zuidwest. Vanavond vanuit het westen regen. Het oostelijke deel van ons land blijft tot vannacht droog. Vannacht overal een periode met regen. Landinwaarts mogelijk natte sneeuw. In de nacht 2 tot 4 graden.

Vrijdag buien en buitjes. In de kustgebieden buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Overdag 5 tot 7 graden en een krachtige west tot zuidwestenwind. Zaterdag veel regen en 7 graden. Zondag ook wel regen, maar ook droge perioden en 7 graden. Maandag en dinsdag bewolking met wat regen.