Politici reageren woedend op hogere gaswinning

Partijen in de Tweede Kamer zijn woedend dat de Groningse gaskraan in 2022 verder opengaat. Het kabinet krijgt vooral van de linkse oppositie veel kritiek op de aankondiging dat volgend jaar waarschijnlijk bijna twee keer zoveel gas nodig is als eerst geschat.

Het is SP-leider Lilian Marijnissen wel duidelijk waarom veel burgers het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. “Omdat die overheid en politici niet aan hun kant staan. Omdat die overheid onbetrouwbaar is. Omdat die overheid steeds valse beloftes doet.”

“Hoe is dit mogelijk?” vraagt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zich af. “De ellende in Groningen is enorm.” Hans Vijlbrief, die maandag wordt beëdigd als staatssecretaris van Mijnbouw, heeft volgens Nijboer “heel wat uit te leggen en moet direct in actie komen”. De sociaaldemocraat noemt het besluit “onacceptabel”.

D66’er Raoul Boucke (partijgenoot van Vijlbrief) vindt het “heel pijnlijk voor de Groningers”. “Te vaak zijn beloftes niet nagekomen. Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen dat meer gaswinning in Groningen nodig is”, aldus het Kamerlid. Hij oppert bijvoorbeeld het importeren van stikstof om gas uit het buitenland om te zetten naar gas dat huishoudens kunnen gebruiken. De vertraagde opening van een stikstoffabriek is een van de redenen dat meer gas nodig is in het gasjaar 2022.

“Hoeveel weken oud is ‘omzien naar elkaar’ ook al weer?” schrijft GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger gekscherend, een verwijzing naar de titel van het recent gepresenteerde akkoord van de nieuwe coalitie.

Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het besluit “een nare tegenvaller”. Hij merkt op dat de brief van het kabinet “niet eens over gevolgen voor Groningen, schade, etc” gaat.