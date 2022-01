Van den Heuvel: politieactie A2 had te maken met mijn veiligheid

Misdaadverslaggever John van den Heuvel laat weten dat er donderdag “rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen”. Hij zegt “blij” te zijn dat zijn “beveiligers scherp zijn en adequaat handelen”.

“De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt”, aldus Van den Heuvel, werkzaam bij De Telegraaf.

Enige tijd later werd de A2 tussen Breukelen en Maarssen afgesloten door de politie. Een gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen werd tijdelijk extra beveiligd. De politie laat weten dat er bij het incident op de A2 een auto betrokken was, “met daarin een te beveiligen persoon (TBP). Vanwege het veiligheidsprotocol is de TBP naar de dichtstbijzijnde politielocatie gereden. De politie onderzoekt de zaak en kan er op dit moment niet inhoudelijk op ingaan.”