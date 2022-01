Aardbevingsgemeenten: opbrengst extra gaswinning moet naar regio

De provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten in die regio vinden dat de opbrengst van verhoogde gaswinning in het Groningenveld ten goede moet komen aan het getroffen gebied. Dat schrijft gedeputeerde Tjeerd van Dekken namens hen in een brief aan demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken). Blok liet donderdag weten dat er om verschillende redenen toch weer meer gas uit Groningen moet worden opgepompt.

Daarmee schaadt het kabinet het vertrouwen, betoogt Van Dekken. “Deze ernstige miscalculatie is onacceptabel en leidt tot emotionele reacties onder onze inwoners. Het gaat immers over hun veiligheid. Wij willen benadrukken dat wij niet akkoord kunnen gaan met het geschetste scenario en we verzoeken u dringend om alsnog alternatieven te onderzoeken.”

“Wij stellen hierbij nogmaals dat wij u houden aan de afspraak het Groningenveld eind 2023 te sluiten. Als onverhoopt toch extra winning uit het Groningenveld plaatsvindt, dan zijn wij van mening dat die meeropbrengsten ten gunste moeten komen aan Groningen”, betoogt Van Dekken. “Het is onaanvaardbaar dat u winsten behaalt uit het niet nakomen van afspraken, terwijl wij intussen met te krappe budgetten voor de versterking achterblijven.” De aardbevingsregio hamert er dan ook op dat het kabinet alle financiĆ«le toezeggingen aan Groningers moet nakomen, onder meer voor het oplossen van de schade aan woningen. Ze wil er op korte termijn over in gesprek met de nieuwe staatssecretaris Mijnbouw, Hans Vijlbrief.

Van Dekken schrijft de brief namens onder meer Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen. In die gemeenten vinden vaak aardbevingen plaats die het gevolg zijn van gaswinning. Een van de zwaardere schokken werd gemeld op 16 november uit het dorp Garrelsweer. Deze beving had een kracht van 3,2. De zwaarste aardschok tot nu toe was op 16 augustus 2012, toen het dorp Huizinge werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,6. Beide dorpen liggen in de gemeente Eemsdelta.