Bijna 300 huishoudens Spijkenisse weer zonder stroom

Een van de noodstroomaggregaten die netbeheerder Stedin donderdag na de grote stroomstoring in Spijkenisse heeft geplaatst, is vrijdagmiddag uitgevallen. Daardoor zitten 294 huishoudens opnieuw zonder stroom. Stedin gaat een nieuwe noodvoorziening plaatsen aan de Noordkade en de Oostkade.

Een kleine 17.000 huishoudens in Spijkenisse kwamen donderdag zonder stroom te zitten, doordat er door onbekende oorzaak brand uitbrak in een hoofdverdeelstation. Stedin was tot diep in de avond bezig om iedereen weer van stroom te voorzien door noodaggregaten te plaatsen.

Het hoofdverdeelstation is door de brand onherstelbaar beschadigd en moet volgens Stedin vervangen worden. Maar de netbeheerder wil niet aldoor noodaggregaten op diesel laten draaien en bouwt daarom een tijdelijke schakelinstallatie in een container naast het verwoeste hoofdverdeelstation. Stedin hoopt de tijdelijke installatie in het weekeinde in bedrijf te kunnen stellen. De netbeheerder schat de schade door de brand op miljoenen euro’s.