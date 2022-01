Bijna 35.000 positieve coronatests, nieuw dagrecord

Het aantal coronagevallen schiet omhoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer 24.700 positieve tests. Dat is het oude record, maar het cijfer viel toen lager uit door een storing. Niet alle bevestigde besmettingen waren goed geregistreerd. Daardoor was al bekend dat het cijfer van vrijdag hoger zou uitvallen.

De snelle stijging werd al verwacht. De omikronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mensen worden er mogelijk minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames.

Vanwege de opkomst van de omikronvariant heeft het kabinet vorige maand nieuwe beperkingen ingevoerd. Op een persconferentie volgende week wordt duidelijk of de overheid die maatregelen verlengt.

In Amsterdam zijn 3683 positieve tests genoteerd. Nog nooit had een gemeente in één dag tijd zo veel nieuwe gevallen. Rotterdam telt 2416 bevestigde besmettingen en Utrecht 962. Daarna volgen Groningen (848) en Den Haag (727). Ameland en Schiermonnikoog sluiten de rij met twee positieve tests. Geen enkele gemeente bleef in de afgelopen dag coronavrij.

Ook het gemiddelde stijgt snel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 150.409 nieuwe gevallen, gemiddeld 21.487 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 december.

Het totaal over de afgelopen week ligt zo’n 63 procent hoger dan de som over de zeven dagen ervoor. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 18 juli.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 24 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 5 november. Onder de gemelde doden zijn drie inwoners van Arnhem en drie mensen uit Maastricht. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week zijn 141 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n twintig per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds 5 november.