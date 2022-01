Kinderen onder 12 vanaf 18 januari uitgenodigd voor coronaprik

Niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ouders krijgen tussen dinsdag 18 en zaterdag 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Zij krijgen een ‘kinderdosis’ van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Kinderen uit hetzelfde gezin worden samen gevaccineerd, als daar ruimte voor is en als ouders dat willen.

Op de vaccinatielocaties van de GGD’en worden aparte ‘kinderstraten’ neergezet. “Vaccineerders nemen extra tijd voor de kinderen, bieden extra zorg. Hun ouders zijn er bij, dat moet allemaal op een rustige manier”, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten. Het is aan GGD-regio’s zelf om te bepalen of de kinderen op elke prikplek terechtkunnen, of dat er aparte locaties voor worden aangewezen.

Kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen nu al worden gevaccineerd. Zij hebben een medische aandoening, zoals ernstige astma, een aangeboren hartafwijking of het downsyndroom. Daardoor lopen zij bij een coronabesmetting mogelijk meer gevaar. Het ministerie van Volksgezondheid schat dat het in totaal om ongeveer 8000 kinderen van die leeftijden gaat, van wie ongeveer duizend tot nu toe zijn gevaccineerd.

Bij kwetsbare kinderen zitten er vier weken tussen de eerste en tweede prik. Bij niet-kwetsbare kinderen wordt de tweede prik na acht weken gegeven.

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen nog niet gevaccineerd worden.