Klaver over FVD: afwijzen democratie leidt tot politiek geweld

De acties van Forum voor Democratie zullen direct of indirect leiden tot geweld, voorspelt GroenLinks-leider Jesse Klaver. In een blogpost waarschuwt hij voor de gevolgen van de uitlatingen en het handelen van de partij van Thierry Baudet, die zich daarmee volgens hem buiten de rechtsorde plaatst. En “als je democratische strijd als middel verwerpt, rest alleen politiek geweld”, stelt Klaver.

FVD-politici in het parlement spreken tegenwoordig met enige regelmaat over tribunalen en het “ten val brengen” van het “regime”. “Deze woorden en frames zijn anti-democratisch. En staatsgevaarlijk”, zegt Klaver daarover. Hij legt uit dat GroenLinks het vaak genoeg ook niet eens is met regels die worden vastgesteld. Maar omdat dit via een democratisch proces gaat, legt de partij zich erbij neer wanneer die regels ingaan.

“Als je afscheid neemt van dat principe, dan neem je afscheid van het idee van democratie”, zegt hij. Daardoor “dreigen we af te stevenen” op politiek geweld. “Het zaadje daarvoor wordt welbewust geplant door een politieke groepering in ons land”, zegt de linkse partijleider.

Hij benadrukt dat een FVD-Kamerlid twitterde dat D66-leider Sigrid Kaag “verantwoordelijk is voor de implementatie” van beleid van het World Economic Forum (WEF), op dezelfde avond dat Kaag werd bedreigd en ge├»ntimideerd terwijl ze thuis in isolatie zat. De inmiddels opgepakte verdachte, die een grote fakkel droeg en vlak voor haar huis werd gefilmd door medestanders, riep leuzen over de NSB en het WEF.

Veel politici hebben hun afschuw uitgesproken over het voorval. Ook andere partijleiders, onder wie PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen, en fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, legden het verband tussen de uitspraken van FVD en de acties van bedreigers.