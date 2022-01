Knapen: situatie Kazachstan zorgelijk maar nog veel onduidelijk

De situatie in Kazachstan is zorgwekkend, maar door de afsluiting van het internet in het land is het voor Nederland lastig om te bepalen wat er precies aan de hand is. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen vrijdag na de laatste ministerraad van het kabinet Rutte-3.

“We weten eigenlijk betrekkelijk weinig van de precieze stand van zaken”, aldus Knapen. “Er zijn geen internetverbindingen, dus de contacten die de ambassade heeft met buitenposten zijn eigenlijk heel beperkt. Het is lastig een goed oordeel te vellen.”

De indruk is dat de protesten met fors geweld de kop in zijn gedrukt, erkent Knapen, “maar er zijn heel veel dingen die we nog niet precies weten”. De afzwaaiend minister wil “een beetje terughoudend zijn, en niet al te stellige commentaren geven, nu de feiten nog niet goed in handen” zijn.