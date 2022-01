NAM volgt instructies ministerie voor gaswinning Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volgt de instructies van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gasproductie uit het Groningenveld. Dat zegt de NAM na de aankondiging van het ministerie dat dit jaar naar verwachting twee keer zoveel gas uit het Groningenveld moet worden gehaald dan eerder voorzien.

Het kabinet verwacht voor het komende ‘gasjaar’ (dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022) vanwege de huidige energiecrisis meer gas te moeten halen uit Groningen. Dat komt onder meer door een toegenomen vraag naar gas uit Duitsland en de vertraging van de ingebruikname van de stikstoffabriek van netbeheerder GTS in Zuidbroek.

De NAM zegt opnieuw zo snel mogelijk duidelijkheid te willen krijgen over de sluitingsdatum van het Groningenveld. Volgens de NAM kan de gaswinning in Groningen stoppen na 2022, zodra de stikstoffabriek in Zuidbroek in gebruik is genomen en de omvorming van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk klaar is. De fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen naar gas dat door Nederlandse huishoudens kan worden gebruikt (laagcalorisch). Gronings gas is zelf al laagcalorisch.

“Wij blijven van mening dat zodra de stikstofinstallatie van GTS te Zuidbroek operationeel is, de productie uit het Groningenveld niet meer nodig is, ook niet als back-upcapaciteit, en het veld definitief gesloten kan worden”, schrijft de NAM in een verklaring. De NAM herhaalde dat een back-upfunctie “onwenselijk en onnodig is”. “Onwenselijk voor de mensen in Groningen en alle andere betrokkenen en onnodig omdat de onderbouwing van de leveringszekerheid volgens ons te conservatief is”, aldus de NAM.

De NAM gaf nog niet direct antwoord op de vraag wat de extra winning betekent voor de druk op het gasveld en mogelijke bijkomende aardbevingen en schade. Huidig demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken gaf in zijn Kamerbrief aan dit te willen onderzoeken. In 2020 rondde de NAM de schade van de bevingen af.

In plaats van 3,9 miljard kuub gas verwacht het ministerie maximaal 7,6 miljard kuub gas nodig te hebben, volgens berekeningen van de netbeheerder. Vóór 1 april zal het nieuwe kabinet bepalen hoeveel gas er definitief uit het Groningenveld moet komen in het laatste gasjaar dat er gewonnen wordt. Volgens het ministerie ligt de afbouw op schema, mits er geen onverwacht strenge winters komen.