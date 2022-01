Raymond Knops zwaait teleurgesteld af als staatssecretaris

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops is “in zekere zin” wel teleurgesteld dat hij niet terugkeert in het volgende kabinet. Hij had het graag anders gezien, zei hij vrijdag voorafgaand aan de laatste ministerraad van het demissionaire kabinet-Rutte III.

“Ik had zeker wel door willen gaan”, zegt Knops over het feit dat hij niet terugkeert in het nieuwe kabinet. “Zo gaat het soms in het leven.” Knops keert overigens wel terug in de Tweede Kamer voor het CDA. Hij werd vorig jaar maart gekozen.

Ook staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) keert niet terug als bewindspersoon, ofschoon hij dat graag wilde. Dat hij door wilde als bewindspersoon “heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken”, aldus Blokhuis. “Ik heb het regeerakkoord gelezen, ik dacht ‘nou, de suikertaks, die wil ik wel invoeren’. Ik wilde doorgaan. Maar er is gekozen voor verjonging, het is goed.” Wat hij nu gaat doen, weet Blokhuis nog niet. “Eerst even niks.”

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) was eveneens bereid geweest terug te keren in een nieuw kabinet als hij daarvoor was gevraagd, maar begrijpt ook de behoefte aan nieuwe gezichten. “Ik loop hier nu eenmaal al heel wat jaren rond.”

Scheidend onderwijsminister Arie Slob koestert “hele mooie herinneringen” aan zijn jaren in het kabinet. De coronacrisis die de ministersploeg samen het hoofd moest bieden zorgde niet alleen voor spanningen maar ook voor verbinding. “We hebben met elkaar veel meegemaakt. Dat moet je loslaten, maar dat hoort bij het politieke leven.”