Sint Maarten kijkt uit naar betere relatie met Nederland

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, laat weten dat ze uitkijkt naar een ontmoeting met de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. Ze hoopt met de nieuwe bewindsvrouw snel te kunnen overleggen om zo betere relaties te kunnen aanknopen dan het eiland volgens haar in de afgelopen jaren had met de vertrekkende staatssecretaris Raymond Knops.

Volgens Jacobs lagen Sint Maarten en Nederland in de afgelopen jaren “in de loopgraven” met elkaar. Verschillende keren zette Knops liquiditeitssteun voor het eiland stop vanwege hoog oplopende ruzies. In 2021 stelde Sint Maarten naar de Verenigde Naties te stappen vanwege de “neo-kolonialistische” houding van Nederland met het geven van coronasteun. Knops noemde die beschuldiging “pijnlijk”.

Met Van Huffelen hoopt Jacobs op een nieuwe frisse wind in de verhoudingen die kan leiden tot meer mogelijkheden voor de bevolking van het eiland. Sint Maarten heeft net als de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk flink te lijden gehad van de coronapandemie, het eiland is voor een belangrijk deel afhankelijk van (cruise)toerisme. Ook kampt het nog met de gevolgen van de ravage die orkaan Irma in 2017 op het eiland achterliet.

Nederland heeft sinds april 2020 verschillende coronaleningen aan het eiland gegeven en ook kreeg Sint Maarten, net als de andere eilanden, voldoende vaccinaties en personele hulp op het moment dat de zorg onder druk kwam te staan. Persoonlijk leken Knops en Jacobs in ruim drie jaar minder goed met elkaar om te kunnen gaan en waren er meerdere incidenten. Jacobs beschuldigde Knops meerdere keren van een “ongepaste houding” richting haar.