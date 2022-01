Stroomstoring Spijkenisse kost Stedin miljoenen euro’s

De grote stroomstoring in Spijkenisse die donderdag bijna 17.000 huishoudens trof, kost netbeheerder Stedin miljoenen euro’s. Dit komt onder meer doordat de getroffen huishoudens recht hebben op compensatie, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de regionale omroep Rijnmond. De stroomstoring begon donderdag rond 09.00 uur en was pas rond 22.00 uur helemaal verholpen.

Stedin schat dat het zo’n 700.000 euro kwijt gaat zijn aan het compenseren van de mensen die uren zonder stroom zaten. Een gemiddeld huishouden heeft na vier uur zonder stroom recht op 35 euro, zegt een woordvoerder. Elke vier uur daarna hebben zij recht op 20 euro. Daarnaast komen er meer kosten bij. Zo is het verdeelstation door de brand die de stroomstoring veroorzaakte stuk. Stedin werkt aan een noodinstallatie en heeft tijdelijk onder meer noodaggregaten ingezet. Ook moet er een nieuwe schakelinstallatie komen. Daarnaast zijn er kosten voor “al het personeel dat donderdag volle bak bezig is geweest”, aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de brand die er donderdag voor zorgde dat duizenden mensen zonder stroom zaten, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het is begonnen in de schakelinstallatie, aldus de zegsman. Het gaat om een vrij nieuwe installatie, dus ouderdom kan niet het probleem zijn, legt hij uit. Overigens zal het nog even duren voordat duidelijk is hoe de brand is ontstaan. “Onze focus ligt eerst op het herstel.”