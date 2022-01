Manifestatie tegen kap bos bij autofabriek Nedcar

Zo’n 150 mensen demonstreren zaterdagmiddag in het Maaslandpark in Sittard tegen de voorgenomen kap van het Sterrebos in Born. Autofabriek VDL Nedcar wil op korte termijn uitbreiden en daarvoor moet het bos tegen de vlakte. De actievoerders in Sittard verzetten zich tegen de kap.

“In de huidige klimaatcrisis is het ronduit asociaal om een bos op te offeren voor de uitbreiding van een autofabriek”, aldus een deelnemer namens de actiegroep Red het Sterrebos. “Het gaat zeker een eeuw duren voordat een nieuw bos hetzelfde CO2-opslagniveau bereikt. Bovendien leven er reeën, dassen en bedreigde vleermuizen in het Sterrebos. Wij zijn voor een duurzame toekomst – voor iedereen!”

De demonstratie zaterdag krijgt steun van een delegatie van enkele tientallen actievoerders van Amelisweerd niet Geasfalteerd. Deze actiegroep verzet zich tegen boskap in Utrecht voor de verbreding van een snelweg. Leden van de actiegroep zijn als vleermuizen uitgedost. Ook actievoerders van Extinction Rebellion zijn bij de manifestatie aanwezig, evenals Statenleden van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

De Raad van State buigt zich komende donderdag over een beroep door actiegroep De Groene Sporenwolf (DGS) tegen de door de Provincie Limburg vergunde kap van 7,4 hectare bos. Volgens DGS zijn er alternatieven voor de uitbreiding van Nedcar, waarbij het bos gespaard kan blijven. Die alternatieven zijn echter duurder dan boskap. Het bos is eigendom van VDL.

Volgens VDL zou de Amerikaanse autobouwer Rivian een bovengemiddelde belangstelling voor de productie van elektrische voertuigen bij Nedcar in Born hebben. Maar daarvoor moet het bedrijf worden uitgebreid op de lap grond waar nu al een paar eeuwen een bos is. De provincie Limburg gaf toestemming voor de kap. DGS stapte vervolgens naar de Raad van State en vocht die vergunning aan.

VDL onderhandelde de afgelopen weken met DGS over een regeling die een snelle kap mogelijk zou maken. Maar beide partijen kwamen daarin vooralsnog niet nader tot elkaar. Een woordvoerder van Red het Sterrebos zei zaterdag in zijn toespraak tot de actievoerders in Sittard te hopen, dat DGS de rug recht houdt tegen VDL.