Meerdere winkels open uit protest tegen coronamaatregelen

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de coronamaatregelen. In Bussum is een aantal winkels ‘open’, klanten kunnen er terecht voor een kopje koffie, als ludiek protest. In de binnenstad van Sittard zijn zaterdag meerdere winkels open, die volgens de coronaregels eigenlijk gesloten moeten zijn. In etalages hangen posters met de tekst: “Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!”. En ook in Roermond laten winkels klanten binnen.

Jo Bormans, eigenaar van Bormans Modeschoenen in Sittard, ging zaterdag om 09.30 uur open. “Het water staat ons tot over de lippen”, stelt hij. Veel ondernemers in Antwerpen deden de afgelopen tijd goede zaken door de ‘invasie’ van dagjesmensen uit Nederland. De krant Het Laatste Nieuws (HLN) bericht dat veel winkeliers spreken over 20 tot 30 procent meer omzet dan verwacht. Bormans: “In Belgische winkels hebben ze een omzet van meer dan 30 procent door de Nederlanders. Die zijn we hier kwijt. Dat is onaanvaardbaar.”

Hij zegt van klanten veel positieve reacties te krijgen. Handhavers heeft Bormans tot nu toe niet gezien.

In Bussum zijn er zaterdagmiddag winkels open en daar kan een kopje koffie worden gedronken. “Het is een stil protest omdat we heel graag open willen”, zegt eigenaar Kim Bakker van boetiek By Loft in Bussum tegen NPO Radio 1. De winkel is open voor het ophalen van bestellingen maar er mag binnen niets worden gekocht. “Het is niet de bedoeling dat mensen binnenkomen om te passen en dat gaan we ook niet toelaten”, zegt ze. Volgens Bakker doen er winkels in onder meer in Amsterdam, Eindhoven en Huizen mee aan de actie.

In de plaats Urk zijn de afgelopen dagen ook al winkels open. Daarop zijn nog geen boetes uitgedeeld, zo zegt een woordvoerster van de gemeente zaterdag. Wel krijgen winkeliers een waarschuwing omdat “geconstateerd werd dat veel winkels open zijn”. Ze zijn gewezen op de mogelijkheid van bestellen en ophalen en worden gevraagd deze optie te gebruiken. “We hopen dat dat voldoende is”, aldus de zegsvrouw. De gemeente vraagt winkeliers in een brief zich uit solidariteit met andere ondernemers aan de regels te houden. De burgemeester schrijft ook dat hij snapt dat de oproep niet op de meeste sympathie kan rekenen. “De harde werkelijkheid roept om dito maatregelen”, zo staat in de brief. “Door ons daaraan te houden, komen we hopelijk snel weer uit deze misère.”

Vanwege de opkomst van de omikronvariant heeft het kabinet vorige maand nieuwe beperkingen ingevoerd. Winkels en horeca moesten de deuren weer sluiten. Op een persconferentie komende week wordt duidelijk of de overheid die maatregelen verlengt.