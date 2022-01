Paarden en witte bloemen bij uitvaart 14-jarige Esmee

In een stoet van paarden en witte bloemen wordt de 14-jarige Esmee zaterdag naar haar laatste rustplaats gebracht. Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd op oudejaarsdag dood aangetroffen in Leiden.

Voordat de uitvaart plaatsvindt is er een besloten ceremonie bij boerderij Elza Hoeve in Leiden. Bij de manege daar had Esmee een verzorgpaard en ze kwam er bijna dagelijks. “Vanwege de enorme belangstelling hebben we deze bijeenkomst alleen opengesteld voor genodigden”, zegt Wilbert van der Post, pensionhouder en woordvoerder namens de familie van de tiener. Na de kleine plechtigheid wordt Esmee rond 12.00 uur naar begraafplaats Rhijnhof begeleid.

Voorop in de stoet lopen twee politiepaarden. “Het was Esmees grootste wens om later bij de bereden politie te werken. Het is heel mooi dat de politie hier aan meewerkt”, aldus Van der Post. Daarna volgen een koets met de kist, zo’n vijftien tot twintig paarden met ruiters, auto’s en een pick-uptruck waar mensen langs de route bloemen in kunnen leggen. “De familie ziet het liefst witte bloemen, dat was echt haar kleur.” Om de paarden niet te laten schrikken, vraagt de familie geen vuurwerk of fakkels af te steken langs de route.

De woordvoerder benadrukt dat de familie enorm dankbaar is voor iedereen die meeleeft en zich belangeloos opstelt om de uitvaart zo mooi mogelijk te maken. “De vele reacties en initiatieven zijn hartverwarmend.” Vanaf 13.45 uur is de uitvaart te zien via de lokale nieuwszender unity.nu.

Esmee werd donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters gevonden in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Diezelfde dag nog werd een 32-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Volgens het Openbaar Ministerie is de man een bekende van het slachtoffer.