Piets weerbericht voor het weekend

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen landinwaarts eerst kans op gladheid. Overdag ook gladheid en matig zicht door kans op natte sneeuw. Vanavond en vannacht windstoten in kracht 7 en 8.

Vanmorgen eerst landinwaarts kans op gladheid en eerst nog rond 0 graden of wat lichte vorst. De temperaturen lopen maar langzaam iets op. Het wordt een waterkoude dag met vanmorgen en vanmiddag vanuit het zuidwesten regen. Vooral landinwaarts ook kans op natte sneeuw. Later in de middag de maximumtemperaturen van 4 graden in het noordoosten tot 8 graden in het zuidwesten. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidoost. Vanavond en vannacht valt er veel regen. De wind gaat naar west tot noordwest en is krachtig of hard. Kustgebieden en Wadden windstoten in kracht 7 of 8. In de nacht 2 tot 5 graden.

Zondag een bui of een buitje. Meest droog weer, veel bewolking en toch ook de zon erbij. Overdag 6 tot 8 graden. Een matige wind uit west tot zuidwest. In de nacht 0 of +1 graden. Maandag droog weer met vaak wel zon en 5 of 6 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuidoost. In de nacht meest lichte vorst van -3 tot 0 graden. Dinsdag meest droog en 3 tot 5 graden. In de nacht meest lichte vorst van -3 tot 0 graden en kans op mist. Woensdag veel bewolking met de zon erbij en 4 tot 7 graden.