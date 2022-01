Politie onderzoekt toedracht dood Sam (17) nog

De politie hoopt in de loop van zaterdag meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd met de 17-jarige Sam, van wie het lichaam vrijdagmiddag in de Leidsevaart in Haarlem werd gevonden. Het stoffelijk overschot wordt nader onderzocht en er wordt nog onderzoek gedaan in het water, meldt een politiewoordvoerder.

Sam uit het Noord-Hollandse Overveen werd donderdag door zijn familie als vermist opgegeven. Hij stapte donderdag rond 01.00 uur op de fiets in Heemstede, zo’n 5 kilometer verwijderd van zijn woonplaats, maar kwam nooit thuis aan. Naar de jongen was een zoekactie gestart, waaraan behalve de politie ook honderden vrijwilligers deelnamen.

Vrijdagmiddag werd in de Leidsevaart een lichaam aangetroffen en vrijdagavond maakte de politie bekend dat het ging om de vermiste jongen. “Onze eerste aandacht was de identificatie van die jongen. Nu gaan we verder kijken”, aldus de politiewoordvoerder zaterdagochtend.