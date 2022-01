Het weer met Piet Paulusma

Actueel: Vanmorgen eerst nog een paar buien of buitjes. Vanmiddag meest droog en de zon er op veel plaatsen door. Overdag 6 of 7 graden. Een matige wind uit west tot zuidwest. Vanavond, vannacht en morgenochtend kans op mist, dichte mist en 0 of -1 graden. Vrijwel overal grondvorst.

Maandag in de ochtend eerst mistkansen en kans op gladheid. Overdag droog weer met vaak wel zon en 4 tot 7 graden. De wind uit zuidelijke richtingen, zwak of matig. In de avond en nacht meest lichte vorst van 0 tot -3 graden. In de kustgebieden +1 of +2 graden. Overal grondvorst. Kans op gladheid. Dinsdag veel bewolking en vooral in het noorden een buitje. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. In de nacht temperaturen rond het vriespunt en kans op mist. Kans op gladheid. Woensdag bewolking en de zon erbij met overdag 6 of 7 graden. Donderdag en vrijdag droog weer met geregeld zon en ongeveer 7 of 8 graden.