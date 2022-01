Bijna 28.000 positieve tests, gemiddelde naar hoogste niveau ooit

Het aantal coronagevallen loopt razendsnel op. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 27.993 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal ooit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 191.062 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 27.295 bevestigde besmettingen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het gemiddelde stijgt voor de dertiende dag op rij.

Het weektotaal ligt ongeveer 84 procent hoger dan de som over de zeven dagen ervoor. Dat is de snelste stijging in een week tijd sinds 17 juli. De snelle stijging werd al verwacht. De omikronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mensen worden er mogelijk minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het kabinet besluit deze week of de bestaande maatregelen moeten worden verlengd of uitgebreid.

Amsterdam telt 2397 nieuwe positieve tests, Rotterdam 1306 en Den Haag 885. Daarna volgen Utrecht (787) en Groningen (457). Alleen op Ameland testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen daalt nog. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is voor een maandag het laagste aantal sinds 25 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven, dat kan soms een tijdje duren. Bovendien is het niet verplicht om te melden dat een coronapatiƫnt is overleden, dus in werkelijkheid kunnen meer mensen zijn gestorven.

Doorgaans zijn er op maandagen wat minder meldingen van sterfgevallen. Als coronapatiƫnten in het weekeinde overlijden, wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd, en staan ze in de cijfers van de dinsdag.

In de afgelopen week zijn 117 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna zeventien per dag. Dat is het laagste niveau sinds 3 november.

Maandag is het begin van week 99 van de coronacrisis in Nederland. In bijna twee jaar tijd zijn ongeveer 3,4 miljoen positieve tests en ruim 21.000 sterfgevallen geregistreerd. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger.