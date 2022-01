CDA’er Mona Keijzer gaat niet alsnog de Kamer in

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) wil “niet nu alsnog toetreden” tot de Tweede Kamer. Liever speelt ze een “actieve, onafhankelijke rol” in het publieke debat. In een verklaring op Twitter geeft ze aan dat ze in haar eigen partij wel het ‘tegengeluid’ wil laten horen. Eind september werd Keijzer ontslagen nadat ze zich had uitgesproken tegen de bredere invoering van de coronapas.

Keijzer stond voor de verkiezingen op de CDA-lijst, maar gaf in september ook haar zetel op. Omdat CDA-leider Wopke Hoekstra opnieuw het kabinet in gaat, kon Keijzer opnieuw kiezen alsnog haar zetel ‘op te eisen’. Maar daar ziet ze dus van af. Volgens EenVandaag hielden verschillende CDA’ers rekening met de terugkeer van Keijzer in de politiek.

Keijzer laat weten nog steeds achter haar verklaring van september te staan, en het verzet tegen de coronapas te willen blijven voeren. Tijdens het digitale partijcongres van het CDA in december roerde de oud-bewindsvrouw zich al, in het interne debat over 2G (een toegangspas die je alleen krijgt na het doormaken van een besmetting of een vaccinatie tegen corona). Binnen haar partij is volgens Keijzer “ruimte” en “behoefte” voor haar om een “onafhankelijke rol” in het coronadebat te spelen.

De christendemocraat was staatssecretaris van Economische Zaken in Rutte III. Ze is prominent CDA’er en deed tweemaal een gooi naar het lijsttrekkerschap, zonder succes. Keijzer staat bekend als iemand die vooral de conservatievere flank van de partij vertegenwoordigt.