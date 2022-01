De Jonge gaat mensen op ministerie ‘ongelooflijk missen’

Hugo de Jonge gaat de mensen met wie hij de afgelopen jaren samenwerkte op het ministerie van Volksgezondheid “ongelooflijk missen”. Dat zei hij bij zijn afscheid op het departement waar hij de afgelopen jaren als minister de spil in de coronabestrijding was.

“Ik ga de mensen op het departement ongelooflijk missen. We hebben een hele heftige tijd doorgemaakt. Ik ben ongelooflijk gehecht geraakt aan de fantastische mensen hier.”

Als coronaminister was De Jonge vaak de kop van Jut voor critici van het coronabeleid. In het nieuwe kabinet verhuist hij naar Binnenlandse Zaken, waar hij verantwoordelijk wordt voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

Op de vraag of hij blij is straks niet meer van allerlei zaken de schuld te krijgen, schoot De Jonge in de lach. “Ook op mijn nieuwe portefeuille kan je mij weer van van alles de schuld geven”, zei hij lachend.