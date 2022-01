Het weer met Piet Paulusma

Vanmorgen kans op mist, dichte mist en (direct) landinwaarts 0 tot -3 graden. Rijpvorming en gladheid! In het westen en zuidwesten toch nog een paar buitjes vanaf zee. Verder vandaag overdag droog weer met vaak wel zon. Temperaturen rond 5 of 6 graden. De wind uit zuidelijke richtingen en is zwak of matig. De komende avond en in de nacht meest lichte vorst tot -3 graden. Vooral landinwaarts kans op mist en dichte mist.

Dinsdag eerst mistkansen en gladheid. Overdag 4 of 5 graden en veel bewolking. In de middag vanuit het noordwesten en in het noorden en westen wat regen. Een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. In de avond trekt de regen naar het zuidoosten, maar het zuiden blijft droog. In de nacht overal droog weer met temperaturen rond het vriespunt of een graad vorst. Kans op mist. Woensdag bewolking en de zon erbij met 6 of 7 graden. Een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. In de nacht temperaturen rond of iets boven nul en grondvorst. Donderdag overdag eerst tijdelijk mist. De zon erbij en 6 of 7 graden. In de nacht rond het vriespunt en grondvorst. Ook vrijdag droog met zon en 6 of 7 gaden. In de nacht temperaturen rond het vriespunt.