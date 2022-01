Initiatiefnemers doen massa-aangifte tegen De Jonge

De initiatiefnemers voor een massa-aangifte tegen demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge hebben maandag namens bijna 70.000 ondertekenaars aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van het OM.

“Dit valt toevallig samen met de installatie van het nieuwe kabinet, waarbij de beroemde bordesfoto wordt gemaakt op het bordes van het Paleis Noordeinde”, aldus de initiatiefnemers.

Volgens de initiatiefnemers deed De Jonge eind november in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden. De minister van Volksgezondheid zei destijds “vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen”, toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is. Hij zou zich volgens de 69.019 aangevers daarmee schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien, bedreiging en groepsbelediging.

Kort voor de kerstdagen seponeerde het Openbaar Ministerie een aangifte van Tweede Kamerlid Wybren van Haga tegen De Jonge over het coronatoegangsbewijs. Volgens het OM zijn geen strafbare feiten gepleegd en bovendien is het van mening dat “een bewindspersoon over zijn gevoerde beleid verantwoording aan het parlement moet afleggen”.

Initiatiefnemer Mordechai Krispijn zegt in een verklaring “dat het hier inhoudelijk om een andere aangifte gaat”.