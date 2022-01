Kabinet-Rutte IV beëdigd

Het vierde kabinet van Mark Rutte is een feit. Rond 11.15 uur waren alle ministers en staatssecretarissen beëdigd door koning Willem-Alexander. In de Balzaal van het Paleis legden eerst de ministers, en daarna de staatssecretarissen de eed of belofte af.

De ministers die tot aan het einde van de rit ook in de ministersploeg van kabinet-Rutte III zaten, werden niet nog eens beëdigd. Het gaat om Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Carola Schouten, Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren. Staatssecretarissen werden wel opnieuw beëdigd, ook als zij al staatssecretaris waren. Nieuwe ministers die aan het einde van Rutte III ook al het staatssecretariaat onder zich hadden, werd wel gevraagd opnieuw de eed of de belofte af te leggen.

Van de bewindslieden legden er tien de eed af (zo waarlijk helpe mij God almachtig), onder wie alle ministers en staatssecretarissen van CDA en ChristenUnie. Veertien van hen kozen voor de belofte, staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) sprak die uit in het Fries.

Minister van Financiën en vicepremier namens D66 Sigrid Kaag legde de eed af via een videoverbinding. Zij zit noodgedwongen thuis omdat zij afgelopen weekeinde positief is getest op het coronavirus.

Bijna tien maanden lang was het vorige kabinet, gestoeld op dezelfde vier coalitiepartijen, demissionair. Rutte IV heeft wel weer volle slagkracht.